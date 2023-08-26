Вашингтон, 26 августа, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Фотография экс-президента США Дональда Трампа, которая была сделана во время процедуры ареста в тюрьме округа Фултон, понравилась главе Белого дома Джозефу Байдену. Видео с соответствующим заявлением Байдена опубликовал 25 августа телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я видел [фото] по телевидению. Красивый парень. Замечательный парень», — сказал Байден в ходе беседы с журналистами в штате Невада, где он сейчас находится на отдыхе.

Официальное тюремное фото Трампа, или так называемый магшот, было сделано во время прохождения политиком формальной процедуры ареста в тюрьме в Атланте (штат Джорджия) по делу о вмешательстве в процедуру выборов. Трампа освободили из-под стражи примерно через полчаса под заранее оговорённый залог в 200 тысяч долларов.

Покинув здание тюрьмы, Трамп через некоторое время сделал первую с 2021 года публикацию на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Политик опубликовал свой магшот, на фото он в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотографию Трамп снабдил подписями: «никогда не сдаваться» и «вмешательство в выборы».

Тюремное фото Трампа стало сенсационным, так как политик стал первым в истории президентом США, бывшим или настоящим, кого фотографировали при аресте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын Дональда Трампа после завершившейся процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображениями тюремной фотографии экс-президента США. Ассортимент, представленный в интернет-магазине, включает в себя как футболки, так и кружки и другие аксессуары с тюремной фотографией Трампа.