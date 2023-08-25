Ниамей, 26 августа, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Военные, пришедшие к власти в Нигере, выдвинули послу Германии в Ниамее требование покинуть страну в течение 48 часов. Об этом 25 августа сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Военный режим дает 48 часов послу Германии, чтобы уехать», — цитирует агентство заявление МИД Нигера, которое находится под контролем мятежников.

Ответа со стороны посла Германии или МИД ФРГ на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аналогичное требование мятежники, пришедшие к власти в Нигере, выдвинули в отношении посла Франции в Ниамее Сильвена Итте. Дипломату предписывалось покинуть Нигер в течение 48 часов.

Просьбу мятежников Нигера в адрес французского посла в Ниамее покинуть страну приняли к сведению в Париже, и указали, что у пришедших к власти военных нет полномочий обращаться с таким требованием.