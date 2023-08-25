Флорида, США, 26 августа, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Американский интернет-портал по поиску недвижимости Zillow, который ранее опубликовал данные о продаже поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) за 422 миллиона долларов, заявил о недействительности этой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«После расследования выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности», — говорится в комментарии интернет-портала, распространённом изданием Newsweek 25 августа.

На данный момент статус по объекту, указанный на портале Zillow, указан как «вне рынка». Ранее на интернет-портале по поиску недвижимости опубликовали информацию, свидетельствующую о том, что поместье Мар-а-Лаго было продано за 422 миллиона долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сын 45-го президента США Дональда Трампа после завершившейся в Атланте процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображением тюремной фотографии экс-главы государства. Ассортимент, представленный в интернет-магазине, включает в себя как футболки, так и кружки и другие аксессуары. Напомним, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, имеющим тюремную фотографию.