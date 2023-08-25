Париж, 25 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Просьбу мятежников Нигера в адрес французского посла в Ниамее покинуть страну приняли к сведению в Париже, и указали, что у пришедших к власти военных нет полномочий обращаться с такой просьбой. Об этом 25 августа сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление МИД Франции.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

«Франция приняла к сведению требование путчистов. У путчистов нет полномочий обращаться с такой просьбой, аккредитацией посла занимаются законные избранные власти Нигера», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, выдвинули ультимативное требование послу Франции в Ниамее Сильвену Итте покинуть страну в течение 48 часов.

Новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани в ходе встречи с прибывшими в страну главами МИД Мали и Буркина-Фасо подписал указ, «разрешающий силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии».

Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер 19 августа, намереваясь выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. При этом накануне представители сообщества заявили, что уже назначили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован мирным путём.

Однако уже на следующий день, 20 августа, делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом.