Вашингтон, 25 августа, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Несколько американских истребителей-бомбардировщиков подняли в небо из-за гражданского самолёта, нарушившего воздушное пространство над местом отдыха президента США Джо Байдена.

«Сегодня утром два истребителя НОРАД F-16 и вертолёт Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолётом зоны временного ограничения полётов», — говорится в заявлении Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

По данным НОРАД, зона временного ограничения полёта была создана в районе озера Тахо (штат Невада). Инцидент с нарушением зоны гражданским самолётом произошёл примерно в 07:50 по местному времени (17:50 мск).

Как передавало ИА Регнум, 24 августа президент США Джо Байден по случаю Дня зависимости Украины объявил о введении против России новых санкций. При этом глава государства не отметил, против кого конкретно введены рестрикции, также он пообещал продолжить оказывать Украине всестороннюю поддержку.