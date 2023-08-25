В Нарве эстонские пограничники оштрафовали водителя за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали водителя за георгиевскую ленту на автомобиле
Нарва, Эстония, 25 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Водителя легкового автомобиля оштрафовали эстонские пограничники на границе в Нарве за георгиевскую ленту. Об этом 25 августа сообщил портал Delfi.
Уточняется, что георгиевская лента была прикреплена на зеркале заднего вида автомобиля, которым управлял гражданин Эстонии. Мужчина 39 лет ехал из России и был остановлен на пограничном переходе в Нарве. Пограничники заметили георгиевскую ленту в автомобиле и выписали штраф водителю 400 евро.
В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете символики, связанной с советским периодом, или с российской спецоперацией на Украине. Закон предусматривает наказание в виде штрафа или ареста, за публичную демонстрацию таких символов, и георгиевская лента входит в их число. Кроме того, «враждебной символикой» считаются буква-символ Z, флаги России и СССР, а также советская военная форма.
Ранее ИА Регнум сообщало, что жителям Латвии начали приходить уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях, при этом рассылка носит массовый характер. Полиция обосновывает эти действия статьями, запрещающими демонстрацию в публичных местах советской символики (например, пятиконечной красной звезды или георгиевской ленточки). Они предусматривают штраф до €350.