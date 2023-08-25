Нарва, Эстония, 25 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Водителя легкового автомобиля оштрафовали эстонские пограничники на границе в Нарве за георгиевскую ленту. Об этом 25 августа сообщил портал Delfi.

Петр Ковалев/ТАСС

Уточняется, что георгиевская лента была прикреплена на зеркале заднего вида автомобиля, которым управлял гражданин Эстонии. Мужчина 39 лет ехал из России и был остановлен на пограничном переходе в Нарве. Пограничники заметили георгиевскую ленту в автомобиле и выписали штраф водителю 400 евро.

В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете символики, связанной с советским периодом, или с российской спецоперацией на Украине. Закон предусматривает наказание в виде штрафа или ареста, за публичную демонстрацию таких символов, и георгиевская лента входит в их число. Кроме того, «враждебной символикой» считаются буква-символ Z, флаги России и СССР, а также советская военная форма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителям Латвии начали приходить уведомления о штрафах за поздравления с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях, при этом рассылка носит массовый характер. Полиция обосновывает эти действия статьями, запрещающими демонстрацию в публичных местах советской символики (например, пятиконечной красной звезды или георгиевской ленточки). Они предусматривают штраф до €350.