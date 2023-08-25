Москва, 25 августа, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётные гвардейские наименования четырём бригадам и одному полку Вооружённых сил РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Присвоить 70-му мотострелковому полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 70-й гвардейский мотострелковый полк», — говорится в тексте указа.

Также почётные наименования получили 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, а также 238-я артиллерийская 107-я ракетная Мозырьская ордена Ленин Краснознамённая бригада.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что восемь бойцов спецназа «Ахмат», принимающие участие в боевых действия в зоне проведения специальной военной операции, удостоены медалями «За отвагу» и орденами Мужества. По его ловам, награды отличившимся бойцам лично вручил командующий 36-й общевойсковой армии Валерий Солодчук.