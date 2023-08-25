Херсон, 25 августа, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Глава федерации бокса Геническа Херсонской области Владимир Косо и волонтёры передали для детей эвакуированного из Новой Каховки в Генический район Днепровского психоневрологического интерната новый телевизор с внешними колонками для организации досуга.

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В интернате ухаживают за детьми, у большинства из которых тяжёлые диагнозы, связанные с расстройством центральной нервной системы. Косо рассказал, что поразился тем, как работают сотрудники учреждения.

«Очень вдохновил персонал, который посвящает свою жизнь другим. Я увидел, как люди объединяются вокруг беды, делают действительно правильные вещи», — сказал глава федерации.

В интернате 70 пациентов, в основном они лежачие. Учреждение эвакуировали из-за обстрелов и разместили в одном из пансионатов под Геническом. В здании также находятся воспитанники из Алешкинского и Каирского домов-интернатов.

Сотрудники интерната поблагодарили за подарки. Им также передали морозильную камеру, которая нужна для хранения скоропортящихся продуктов. А новый телевизор стоит в фойе, теперь там с детьми смотрят мультфильмы.

«Также нам привезли колонку. Подопечные в восторге. Проводим так называемую музыкальную терапию. На прогулку, когда выводим детей, включаем. Подопечные стали дружнее, добрее, меньше раздражительности», — рассказал заместитель директора интерната Владимир Анатольевич.

Кроме того, волонтёры планируют привезти для детей постельное бельё. Оно также необходимо, так как быстро приходит в негодность.

Как сообщало ИА Регнум, российский актёр, сценарист и кинорежиссёр Иван Охлобыстин взял под опеку 22 многодетные семьи из Донецка, Мариуполя, Геническа и других городов новых регионов России. Он регулярно посещает эти регионы и помогает семьям, в том числе каждый месяц выплачивает пособие тем, кто лишился кормильцев.

Он также рассказал о доставке в Донбасс лекарств и наборов для первоклассников.