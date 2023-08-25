Москва, 25 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов ещё нескольких россиян. Об этом ведомство сообщило 25 августа на своём сайте.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Так, в список из шести человек попали политолог и журналист Кирилл Рогов, журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, блогер Александр Штефанов и ещё несколько лиц.

«К. Ю. Рогов принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью Российской Федерации решениях и проводимой политике», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что он был респондентом на информационных площадках иностранных СМИ. Как говорится в публикации, Дымарского включили в перечень по аналогичным основаниям, как и Штефанова и Эггерта. Помимо них, иноагентами признали журналиста Михаила Крутихина и активиста Мартина Кочекосова. В реестр внесли юридическое лицо MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) и интернет-издание «Довод».

Вместе с тем после прекращения финансирования из-за рубежа из реестра исключили акционерное общество «РС-Балт» (учредитель информагентства «Росбалт»).

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Минюст пополнил перечень иноагентов писательницей Линор Горалик, публицистом Андреем Пионтковским, экономистом Андреем Илларионовым, зампредом Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимиром Довдановым, координатором движения «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, антивоенной активисткой Саргыланой Кондаковой и литературным критиком Татьяной Сотниковой. Все они выступали против СВО и собирали средства в поддержку Украины и ВСУ.