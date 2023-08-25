Курск, 25 августа, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Мужчина, попавший под обстрел ВСУ в Курской области 25 августа, умер. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Тelegram-канале.

«К сожалению, мужчина попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался», — написал губернатор.

Старовойт сообщил, что мужчина попал в районную больницу в тяжёлом состоянии, врачи сделали всё возможное, но не смогли его спасти. Глава региона принёс соболезнования родным погибшего и пообещал помочь его семье.

Ранее Старовойт сообщил, что в Елизаветовке зафиксировали три прилёта, один из которых пришёлся по магазину. Пострадали два человека, обоих госпитализировали. В Курской области также в ночь на 25 августа обстреляли Елизаветовку и посёлок Тёткино из-за чего пострадали окна и фасады трёх частных домов. Днём в регионе упал и взорвался дрон-камикадзе повредив неработающий трубопровод на территории спиртзавода.