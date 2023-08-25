Вашингтон, 25 августа, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Многие аналитики в США сходятся во мнении, что контрнаступление ВСУ идёт не по плану, и считают, что это из-за ошибочной тактики, которую выбрал Киев. Об этом заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА Регнум

«По мнению американских чиновников, украинские военные неправильно распределяли свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин, по которой Киеву до сих пор не удалось прорваться», — говорится в публикации.

Атламазоглу подчеркнул, что вряд ли командование ВСУ планировало, что армия почти через три месяца наступления застрянет, так и не дойдя несколько километров до позиций, которые собиралась штурмовать. Он указал, что украинской армии пришлось преодолевать масштабные минные заграждения, к чему добавились ошибки командования, что привело ВСУ в затруднительное положение.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Wall Street Journal сообщило, что между представителями военного командования США и Украины несколько недель идут споры о стратегии и тактике. Американская сторона призывает к концентрированным ударам, но в Киеве вносят свои предложения. Также в США сообщили о докладе американской разведки, что ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении. Аналитики отметили, что российская армия превосходит ВСУ.