Киев, 25 августа, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Украина и её союзники отрицают, что в 2023 году конфликт зайдет в тупик, но отдельные чиновники уверены, что это всё более вероятно из-за отсутствия успехов ВСУ. Об этом 25 августа заявило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерия ВСУ

Как оно отметило, союзники Украины опасаются затягивания конфликта и надежды на перелом украинскими войсками в 2023 году угасают, пишет агентство.

Ранее в Белом доме отказались называть ситуацию на Украине тупиковой. Нельзя говорить о тупиковости усилий США, заявил помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, украинцы якобы добиваются определённого продвижения, но ещё до начала наступления всем было понятно, что оно будет сложным.

Как сообщало ИА Регнум, украинское контрнаступление на нескольких тактических направлениях в Донбассе началось 4 июня. В бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ, но вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков на поле боя. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Минобороны России 4 августа сообщило, что ВСУ в своих попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе танки Leopard и колёсные танки AMX и БМП Bradley. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и ослаблению западной поддержки.