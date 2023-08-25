Нью-Йорк, США, 25 августа, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Киев при поддержке Запада не гнушается откровенно террористической деятельности и бравирует этим, заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совбеза организации 25 августа.

«Использование Западом террористов и экстремистов в своих геополитических целях просматривается и на Украине. США и их европейские сателлиты взрастили и выпестовали неонацистов, которых использовали как таран для свержения законной власти в результате кровавого госпереворота в 2014 году», — сказала дипломат.

Заболоцкая отметила, что под руководством Запада им дали глубоко укорениться во всех украинских правительственных структурах и долгие годы терроризировать мирных граждан Донбасса под молчание западных СМИ.

«Сегодня существующая исключительно за счёт западных подачек власть на Украине не только не гнушается использованием откровенно террористических методов, но и даже бравирует этим», — резюмировала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые государства не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствовать терроризму. По словам российского лидера, такая тенденция приближает формирование нового миропорядка, так как большинство стран мира, включая участников БРИКС, устали от давления и манипуляций. При этом организация готова к честному, равноправному и основанному на взаимоуважении сотрудничеству.