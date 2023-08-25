Вашингтон, 25 августа, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может попытаться принудить Киев на переговоры с Москвой, если ВСУ не покажут успехи на поле боя, сообщило 25 августа американское агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников. По данным издания, в Европе опасаются, что в Белом доме решат использовать прекращение боевых действий на Украине в качестве козыря в предвыборной президентской кампании в 2024 году.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Европейские официальные лица обеспокоены тем, что президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам в отсутствие значительного прогресса на поле боя, поскольку предвыборная кампания в следующем году накалится», — говорится в публикации.

Как заявила агентству научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн, если наступление ВСУ окончательно зайдёт в тупик, США будут всё меньше интересоваться Украиной, а Европе будет сложней убедить США, что украинский кризис касается и их. Издание отметило, что Россия имеет достаточно боеприпасов для длительных боевых действий, а также осуществила переброску на фронт дополнительных войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее группа из 12 американских конгрессменов от Республиканской партии направила Байдену коллективное обращение с требованием отозвать запрос на выделение помощи Украине в размере $24 млрд. Парламентарии заявили, что американцы уже устали от финансирования конфликтов и неконтролируемых расходов. Помимо этого, газета The Washington Post сообщила, что члены палаты представителей США, где большинство у Республиканской партии, могут заблокировать выделение новых средств Киеву.