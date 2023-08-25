Афины , 25 августа, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства партии «Народное единство» Костас Исихос назвал преступным и авантюрным решение правительства Греции отказаться от российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

«Это решение об отказе от конкретного вооружения было принято через несколько дней после визита Зеленского в Грецию», — сказал Исихос корреспонденту РИА Новости.

Он добавил, что в подписанном во время визита соглашении есть вопрос об увеличения потока военных материалов из Греции на Украину. По его словам, старое советское, а также российское вооружение крайне необходимо Украине, которая знает как обращаться с техникой этого типа.

Кроме того, бывший первый заместитель министра также подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, чем можно заменить российские ЗРК.

По данным портала Pronews․gr, Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Отмечается, что расторжение контракта будет означать отказ от закупки запасных частей и услуг для мобильных ЗРК.

На вооружении греческой армии и ВВС, по данным портала, находится 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных систем «Оса-АК/АКМ» класса SHORADS, которые расположены на островах Эгейского моря.

В беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что нельзя исключать вероятности, что Греция уже передала Украине российские ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ», и поэтому намерена расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию комплексов. Военный политолог отметил, что греческие политики сами признаются, что в силу определённых обстоятельств или из-за оказываемого давления им приходится выступать не на стороне России.