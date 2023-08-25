Москва, 25 августа, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить в России трудоустройство учащихся.

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий по содействию занятости и стимулированию к трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

В вопросы поручения также включается предоставление льгот работодателям при приёме указанных категорий работников. Поручение дано правительству совместно с Агентством стратегических инициатив.

Россия по качеству общего образования вошла в десятку лучших стран мира, сообщил ранее в видеообращении к съезду работников образования Новосибирской области министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что цель войти в десятку по образованию поставили в рамках национального проекта «Образование». Кравцов отметил, что власти максимально поддерживают интеграцию новых регионов в образовательное пространство страны.