Тверь, 25 августа, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В ходе первоначальных следственных действий на месте падения бизнес-джета в Тверской области обнаружили тела 10 погибших, сообщил 25 августа в Следственный комитет.

СК РФ/РИА Новости

«На месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших», — говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что для установления личностей погибших проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Кроме того, следователи изъяли бортовые самописцы. Сотрудники ведомства продолжают детальный осмотр места происшествия, изъяли предметы и документацию, имеющие значение для установления обстоятельств авиапроисшествия.

О крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших в результате аварии. Разбившийся бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Самолёт пропал с радаров спустя 26 минут после вылета.

По данным Росавиации, среди пассажиров значились предприниматель Евгений Пригожин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, началось предварительное расследование.

Президент России Владимир Путин 24 августа выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью.