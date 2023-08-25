Москва, 25 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, в который не вошла ни одна представительница России. Прыгунья с шестом Елена Исинбаева заявила 25 августа, что её отсутствие в списке равнозначно тому, что организация замалчивает историю лёгкой атлетики.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Прыгунья с шестом Елена Исинбаева

Спортсменка напомнила о своём рекордном прыжке на 5,01 метра на чемпионате мира в Хельсинки в 2005 году и указала президенту World Athletics на «влияние Елены Исинбаевой на развитие лёгкой атлетики в мире за последние 20 лет».

«Тот факт, что международное руководство лёгкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», — написала она в соцсети.

Отмечается, что Исинбаева является единственной трёхкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. 41-летняя россиянка побеждала на мировых первенствах и Олимпийских играх, четырежды она побеждала на чемпионате мира в помещении.

Как сообщало ИА Регнум 18 июля, проживающая в Испании Исинбаева отреклась от звания майора Вооружённых сил России ради работы в Международном олимпийском комитете (МОК). Она заявила, что никогда не состояла в рядах ВС России, присвоенное ей звание майора назвала «номинальным», а саму себя — «человеком мира». Министр спорта Олег Матыцин назвал такое отношение к родной стране и воинским званиям недопустимым.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин поделился с ИА Регнум информацией, что займётся подготовкой обращения к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой лишить спортсменку звания. Он отметил, что Исинбаева была спортивным символом России, а теперь поступает как предатель. В свою очередь, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева дистанцировалась от работы в организации, в исполнительном комитете которой состоит, фактически уже на два года.

Звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны была назначена на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. Позднее в Народном фронте сообщили об исключении Исинбаевой из центрального штаба движения. Решение приняли заочно по причине её неучастия спортсменки в работе организации.