Киев, 25 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Украинская группа горно-металлургических компаний «Метинвест», принадлежащая Ренату Ахметову, начала поставлять ВСУ макеты военной техники, которые должны вводить российских бойцов в заблуждение. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба предприятия.

«Наладили производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

По задумке производителей, российская армия будет тратить боеприпасы на эти макеты. Предприятие передало ВСУ бесплатно 250 изделий-обманок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская разведка выявила использование макетов военной техники украинской армией на купянском направлении. ВСУ также пытаются ввести разведчиков в заблуждение, создавая ложные позиции и перевозя одну ту же технику с места на место.

В июле газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку бронемашин и танков. Также они рассказали о недостаточном количестве боеприпасов.