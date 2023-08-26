Москва, 26 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Если турецкие отели исключат бесплатный алкоголь из системы all inclusive, это неминуемо приведёт к снижению спроса на отдых в стране, который стал популярным во всём мире благодаря возможности отдохнуть со всеми удобствами, услугами и продуктами. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур выступил с предложением исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях. Таким образом он предложил снизить цены на отдых. По его словам, спиртные напитки являются большой частью расходов отельеров, поэтому отказ от них позволит снизить траты и сделать туры более доступными. Угур отметил, что «алкогольные пакеты» при желании можно будет приобрести дополнительно.

Осипова отметила, что такое решение неминуемо отразится на спросе и в конечном итоге приведёт к снижению привлекательности отдыха в Турции.

«Такое предложение примут без восторга. Особенно российские туристы. И речь не только о крепких напитках. Если запретят слабоалкогольные, то это тоже не вызовет восторга. Вы представьте, если немцам скажут, что бесплатного пива на отдыхе не будет — ну они же откажутся. Тогда выберут совсем другое направление», — поделилась Осипова.

Она подчеркнула, что отдых в Турции популярен не только из-за моря и хорошего сервиса, изначально турецкие отели завоевали свою популярность именно типом питания «всё включено». Затем также отели Египта и ряда европейских стран по примеру Турции начали вводить этот тип питания, что и привлекает туристов по всему миру.

«Что такое all inclusive — это тип питания, когда всё включено. Тогда что же мы туда включать будем? Ещё можно было бы понять, если бы исключили только какой-то крепкий алкоголь, например, виски. Но если всё уберут, то это будет ошибка», — отметила Осипова.

Эксперт усомнилась, что это предложение турецкого туроператора поддержат коллеги и оно сможет воплотиться в реальность. Она подчеркнула, что это будет ошибкой, которая отразится на спросе отдыха в регионе.

В конце июля советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что вероятность полного отказа от системы «всё включено» в отелях Турции крайне мала. Как пояснил чиновник, призыв председателя Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокена к отказу от системы «всё включено» на курортах на сегодняшний день неактуален. По мнению Айыка, если в Турции однажды примут решение об отмене системы «всё включено», то примеру турецких отелей последуют все другие страны и Турция станет флагманом и образцом.

В начале августа исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов, в которой вместе с ней оказались Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Таиланд.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20 до 70% в зависимости от сегмента. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн граждан России.