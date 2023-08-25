Москва, 25 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Учёные опасаются, что две суперлуны в одном месяце запустят сейсмические процессы небывалой силы, сообщила 25 августа KP. RU.

Анастасия Павлова ИА Регнум

В ночь с 30 на 31 августа Луна станет полной и окажется очень близко к Земле, а именно на расстоянии всего 357 181 км. Суперлуние наступит второй раз за тот же месяц. Первое произошло 1 августа.

Согласно исследованиям российского математика-энтузиаста Михаила Ковалева, который многие годы собирал статистические данные, сближение Луны и Земли вызывает усиление сейсмической активности.

Специалисты отмечают, что два мощнейших «гравитационных удара» подряд могут дестабилизировать недра так, что те ответят со страшной силой: чередой мощных землетрясений или одним мегаземлетрясением.

В качестве примера поводят землетрясение 2004 года в Юго-Восточной Азии, землетрясения на Гаити и в Чили в 2010 году, а также землетрясение в Японии в 2011 году. Как утверждают учёные, все они почти совпали с появлениями на небе суперлуны.

Как сообщало 30 июля ИА Регнум, сразу несколько суперлуний смогут наблюдать жители Земли в августе 2023 года. Отмечалось, что лунная фаза продлится 29,5 дня, два подобных явления за месяц являются редкостью. Во время этого явления моря и кратеры Луны можно увидеть даже при помощи слабых телескопов и биноклей. Для этого нужна только хорошая погода.