Нью-Дели, 25 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила 25 августа, что луноход «Прагьян» космической станции «Чандраян-3» преодолел восемь метров по поверхности Луны.

IDREES MOHAMMED/EPA/ТАСС Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» на поверхности Луны

«Все запланированные перемещения лунохода подтверждены. Луноход успешно преодолел дистанцию около восьми метров», — заявили в ISRO.

Отмечается, что луноход во время передвижения активировал спектроскоп LBIS и спектрометр APXS для проведения научных исследований. В индийском космическом ведомстве отметили, что вся полезная нагрузка модулей миссии и непосредственно лунохода работает штатно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Индия совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Станция включает посадочный и двигательный модули, а также луноход. Президент России Владимир Путин поздравил власти Индии с успешной посадкой станции. Позднее ISRO опубликовала видео выхода «Прагьяна» на поверхность Луны. На записи с камеры посадочного модуля видно, как луноход съехал по трапу посадочного модуля на поверхность спутника Земли. Видимый в кадре ландшафт — равнинный, с небольшими кратерами.