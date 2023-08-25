Москва, 25 августа, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Российские банки временно приостановили выдачу кредитов в рамках программы «Сельская ипотека» из-за повышения ставки рефинансирования. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведённых лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что кредиты начнут выдавать, когда экономическая ситуация изменится. При этом Минсельхоз продолжит оказывать господдержку развития жилищного строительства и благоустройства домовладений.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Её размер стал максимальным с мая 2022 года. В ЦБ объяснили это ростом инфляционного давления.

После этого Сбер с 22 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта до 13,4% на новостройки и до 11,7% на вторичное жильё. При этом Минфин 25 августа сообщил, что не планирует увеличивать ставку по льготным ипотечным программам. Она остаётся на уровне 8%.