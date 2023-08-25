Москва, 25 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Защита главы IT-компании «Спутник», гражданина Казахстана Александра Кима обжаловала 25 августа его арест по делу об экскурсии диггеров в Москве, в ходе которой погибли восемь её участников.

«Мы обжаловали постановление. Дело находится на контроле у консула Казахстана, в ближайшее время ему будет направлено официальное обращение», — заявил РИА Новости адвокат Кима Максим Максимов.

Как сообщало ИА Регнум, смертельная экскурсия диггеров состоялась 20 августа. Группа спустилась под землю в сопровождении гида. Из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в коллекторах. На следующий день спасатели обнаружили тела 15-летней девушки, 17-летнего парня, а позднее двух супругов. Остальных нашли на следующий день. Следователи возбудили уголовное дело. Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия. Они не согласовали экскурсию с муниципальными службами Москвы и свою вину они не признали.

СК 21 июня допросил организатора смертельной экскурсии Никиту Дубаса, который сотрудничал со следствием. В тот же день прошли обыски, следователи установили местонахождение гендиректора фирмы «Спутник», предоставлявшей незаконную услугу, его задержали. Позднее стало известно, что Кима арестовали до 21 октября. Третьего фигуранта уголовного дела, гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.