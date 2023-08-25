Москва, 25 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Нидерландская пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России, сообщили 25 августа в пресс-службе компании.

«Heineken объявляет о завершении сделки по продаже своих российских активов группе «Арнест». Сделка получила все необходимые одобрения и завершает <…> процесс ухода из России, понеся ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро», — говорится в сообщении.

«Арнест» приобрела активы пивоваренной компании за €1 за 100% акций. В компании отметили, что к новым владельцам перейдут все оставшиеся активы, в том числе семь пивоваренных заводов на территории России. Также новый владелец взял на себя ответственность за 1800 сотрудников Heineken в России, пообещав трудоустроить их в ближайшие три года.

Генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк заявил, что последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России.

«Арнест» владеет крупным бизнесом по упаковке банок и является крупнейшим российским производителем аэрозолей, а также косметики и товаров для дома.

Heineken, столкнувшаяся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывала завершить уход из России в первой половине 2023 года. В марте 2022 года Heineken заявила об остановке инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы бренда. В апреле концерн объявил, что нашёл покупателя для бизнеса в России.

В апреле стало известно, что магазины ушедшей из России Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими, откроются под новыми названиями. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что это будут Maag, Dub, Ecru и Vilet. На тот момент все магазины были готовы к запуску.

22 августа японская сеть одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что российские производители занимают новые ниши, в том числе освободившиеся после ухода из России западных компаний. До этого российский лидер подчеркнул, что на российском рынке должны преобладать отечественные товары.