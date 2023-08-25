Москва, 25 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Совет директоров «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина своим председателем. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа.

Дарья Драй ИА Регнум Глава Банка ВТБ Андрей Костин

«Совет директоров на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в публикации на сайте ОСК.

Ранее ИА Регнум сообщало о переходе контроля над ОСК банку ВТБ. 10 августа стало известно о передаче государственного пакета акций корпорации ВТБ. Как уточнил президент России Владимир Путин на встрече с Костиным, правительство проработало вопрос и предложило передать государственный пакет акций ОСК.

Позднее бывшего первого зампредседателя ВТБ Андрея Пучкова назначили новым гендиректором ОСК. Отмечалось, что его управленческий опыт и понимание поставленных задач и целей судостроительной отрасли помогут оперативно стабилизировать финансовое состояние корпорации.

Андрей Костин родился в 1956 году в Москве, окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия». Кандидат экономических наук, состоял на дипломатической службе в генконсульстве СССР в Австралии, затем в посольстве СССР в Великобритании. Позднее занимал должность в банке «Империал», работал зампредседателя Национального резервного банка, возглавлял Внешэкономбанк. С 2002 года — президент—председатель правления ВТБ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».