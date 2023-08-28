Москва, 28 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В ходе первого этапа благоустройства участка бывшей промзоны «Братцево» в Москве инвестор возведет жилые дома и общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий. Всего планируется возвести свыше 550 тыс. кв. м недвижимости, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Проект комплексного развития на участке бывшей промзоны «Братцево» на севере столицы реализует группа компаний «Инград». Город заключил договор с инвестором в 2022 году. Так, на этой территории возведут 550 тыс. кв. м недвижимости, включая около 49 тыс. кв. м социальной и общественно-деловой застройки и более 501 тыс. кв. м жилья, из которых — 90 тыс. кв. м жилья по программе реновации. Инвестор уже получил разрешение на строительство первых объектов.

«В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сейчас идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ», — рассказал Владимир Ефимов.

Новый квартал строится в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Оттуда можно за две минуты доехать до Ленинградского шоссе и за десять минут — до Третьего транспортного кольца. Если идти пешком, то за две минуты можно дойти до станции МЦК «Балтийская» и за 15 минут — до станции метро «Войковская».

Архитектура жилого квартала сочетает в себе фасады с применением природных цветов с различными видами облицовки. Каждое здание в новом квартале будет уникальным, сохраняя при этом единую гармонию проекта.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.