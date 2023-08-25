Осло, 25 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Власти Норвегии распорядились убивать оленей, которые побывали на российской территории и вернулись обратно, чтобы не платить компенсации России. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По информации журналистов, в этом году из Норвегии в заповедник «Пасвик» в Мурманской области перешли 42 оленя. За каждый переход норвежские власти обязаны выплатить по 50 тыс. крон ($4,7 тыс.). Кроме того, за нахождение животных в заповеднике требуется выплатить ещё 47 млн крон ($4,4 млн).

«Из 42 животных, попавших в Россию в этом году, 40 вернулись обратно в Норвегию <…> Вернувшихся животных забили из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — сообщили в агентстве.

В издании отметили, что для предотвращения перехода оленей в Норвегии в 1954 году возвели забор на границе с Россией длиной 150 км. Его отдельные участки обветшали, на их восстановление выделили 3,7 млн крон ($348 тыс.). Работы планируется завершить к 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Университет науки и технологий Норвегии обвинил лосей во внесении вклада в глобальное потепление. Учёные выяснили, что животные поедают молодые деревья. По расчётам исследователей, лоси в Норвегии съедают 10% от объёма биомассы, которую в королевстве используют в лесопромышленном комплексе.