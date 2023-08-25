Москва, 25 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Столичный парк «Зарядье» 25 августа открыли для посещения после проверки сообщений об обнаружении подозрительного неопознанного предмета.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Парк «Зарядье» открыли для посещения и свободного перемещения, опасных предметов не обнаружено», — заявила РИА Новости пресс-служба парка.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа «Зарядье» аналогично временно закрыли из-за поступивших сообщений об обнаружении неопознанного устройства. Работников и посетителей парка эвакуировали, а на его территорию прибыла кинологическая служба. 20 августа доступ в парк также был временно закрыт из-за информации о неопознанном подозрительном устройстве.