Москва, 25 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Современный спортивный кластер появится на северо-востоке Москвы вдоль Сельскохозяйственной улицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, его обустроят специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства участка «Парка Яуза».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

По словам Бирюкова, в состав кластера войдут площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга. Будут приведены в порядок площадки для игры в бадминтон и пляжный волейбол. «В настоящее время проводится первый этап благоустройства участка правого берега рек Чермянка и Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы, — пояснил заместитель мэра российской столицы. — В зону работ вошло пространство от устья Чермянки до моста Бескудниковской железнодорожной ветки, площадь работ составит более 20 гектаров».

«На этом участке парка, — отметил Петр Бирюков, — обновляем старые и создаем новые дорожки, вдоль которых поставим лавочки и перголы с подвесными качелями, организуем зону со столами для игры в шахматы. Кроме того, ведется обустройство веломаршрута протяженностью более 900 метров». Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили ограждение, растущие деревья защитили специальными коробами. В рамках проекта отремонтируют две детские площадки. На первой появятся полоса препятствий, большая канатная башня с горкой, карусели и качели. Вторую превратят в детский кластер с двухуровневой организацией пространства.

Вдоль реки Яузы пройдет экотропа. С учетом сложного рельефа ее настил сделают только в низинных местах и свяжут с общим пешеходным пространством участка.