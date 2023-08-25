Барнаул, 25 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Жительницу Алтайского края, которая искала людей готовых к совершению поджогов зданий органов власти, будут судить за сотрудничество с представителем украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 25 августа в пресс-службе региональной ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перед судом предстанет жительница Алтайского края, действовавшая в интересах украинской террористической организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Барнаула по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

По данным следствия, в конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и согласилась на совершение противоправных действий в Алтайском крае. По указанию украинского военизированного объединения вербовала людей, готовых к радикальной деятельности.

В марте 2023 года 45-летнюю жительницу Алтая задержали. Вину она признала.

Как сообщало ИА Регнум, в ФСБ 25 августа сообщили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о быстром заработке. В ведомстве рассказали об увеличении количества объявлений о «быстром заработке» на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. Вербовщики обещают за совершённое преступление гонорар, который, как правило, составляет от 10 до 20 тысяч рублей, но затем обрывают контакты.