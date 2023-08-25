Вашингтон, 25 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. В городе Юнионтаун в американском штате Огайо обнаружили мёртвыми пять человек — членов одной семьи. Об этом 25 августа сообщила городское полицейское управление в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По прибытии офицеры [полиции] обнаружили пять тел членов одной семьи. Считается, что этот инцидент представляет собой бытовой конфликт, обернувшийся человеческими жертвами», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению полицейских и службы коронеров, один из членов семьи убил всех остальных, после чего свёл счёты с жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в одной из квартир многоэтажного дома в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела пожилого мужчины и его взрослого сына. По предварительным данным, трупы пролежали в квартире порядка пяти лет.

В начале июля в Новой Москве нашли висящий на дереве мумифицированный труп мужчины. По мнению экспертов, смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад.