Москва, 25 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Страны НАТО постепенно готовятся слить Украину и для этого запускают в информационное пространство сообщения о том, что подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это дело рук киевского режима. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 августа заявил политолог Армен Гаспарян.

Ранее сразу два германских СМИ — журнал Spiegel и телеканал ZDF — сообщили со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе расследования, что в деле о взрывах этих газопроводов следы якобы ведут на Украину.

«Здесь всё невероятно просто — не на себя же Западу брать ответственность, — сказал Гаспарян. — Мы же понимаем прекрасно, кто операцию продумывал, кто планировал прикрытие, отходы и так далее, а кто был обычным исполнителем. Чтобы не светить себя, нужно переложить ответственность на исполнителя. И понятно, что для этого будет выбран соответствующий момент».

По его словам, как только Запад начнёт сливать Украину в полном объёме, то он «вспомнит» о том, что киевский режим — это террористы, которых нельзя поддерживать. После этого на первое место выйдет ситуация на Тайване, а Киев останется один на один с этим ворохом проблем.

Гаспарян подчеркнул, что подготовка к сливу Украины, на которую хотят повесить взрыв газопроводов, разворачивается параллельно с появлением статей о том, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, что шансов никаких нет и что Россия, оказывается, слишком хорошо подготовилась. Это, по мнению политолога, всё звенья одной цепи.

«А для того, чтобы слив начался, должны произойти крах пресловутого контрнаступления, переход в наступление российской армии и бегство ВСУ», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ZDF, следствие обнаруживает всё больше свидетельств того, что за диверсиями на «Северных потоках» могут стоять преступники, связанные с Украиной. Что касается версии о причастности к случившемуся России, то не найдено ни единого подтверждения, которое подкрепляло бы её.

Газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года — террористы уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген не допустили Москву к начатому расследованию.

В начале весны 2023 года издание Die Zeit уже сообщало о том, что к взрыву газопроводов может быть причастна Украина. Если точнее, судно, участвовавшее в диверсии, оказалось принадлежащим польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины.

Газета Politico и вовсе объявила, что операцией по уничтожению газопроводов руководил лично главком ВСУ Валерий Залужный.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв газопроводов террористическим актом на государственном уровне. Он также назвал «полной чушью» заявления, что это была способна сделать некая проукраинская группировка. Президент также отметил, что в диверсии могли были заинтересованы США.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что есть данные о причастности англосаксов к подрывам «Северных потоков». В свою очередь, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джо Байдена.

Вскоре после многочисленных публикаций и данных о том, что именно США стоят за взрывом СП и СП-2, в западных СМИ появилась версия о якобы причастности некой проукраинской группировки к диверсии.