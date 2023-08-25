Москва, 25 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Нельзя исключать вероятности, что Греция уже передала Украине российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М1» и «Оса-АКМ», и поэтому планирует расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию комплексов. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Евгений Биятов/РИА Новости ЗРК «Тор-М1»

Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция в ближайшее время собирается расторгнуть контракт с Россией по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Документ о разрыве сотрудничества носил секретный характер, но по ошибке был опубликован на сайте парламента страны, из-за чего попал в поле зрения СМИ. По мнению издания, решение является политическим и сводится к «выбрасыванию на помойку» миллиардов, тем более что российские комплексы доказали свою эффективность. Авторы не исключают, что оружие будет передано Украине.

Военный политолог Кошкин допустил, что Афины могли уже передать Киеву ЗРК российского производства, а потому больше не нуждаются в продлении контракта с Москвой.

«Не исключаю, что Греция уже передала Украине эти комплексы. Точно также Турция передавала «Байрактары», а затем и главарей «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), хотя так турки нарушили обязательства. Не исключаю, что также поступила Греция. Это всё находится в геополитической конфигурации, когда коллективный запад выступает единым фронтом, а если кто-то не выступает, то его подстёгивают против России», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, Греция находится в числе интересов западных государств, которые оказывают на неё давление. Кошкин отметил, что греческие политики сами признаются, что в силу определённых обстоятельств или из-за оказываемого давления им приходится выступать не на стороне России. Таким образом Запад через посредников любыми формами и методами пытается воздействовать на Москву.

«Думаю, Греция находится под давлением унифицированных требований США ко всем государствам. Так ещё Трамп говорил о необходимости союзников закупать вооружение в США или в военно-промышленных комплексах соседних государств Европы. Вот сейчас они будут закупать эти образцы вместо российских, которые отдают Украине», — рассказал Кошкин.

Военный политолог предположил, что американцы могут заставить Афины приобрести ЗРК Patriot собственного производства на замену российским «Тор-М1» и «Оса-АКМ». При этом, по мнению Кошкина, американские ЗРК уже ни у кого не пользуются спросом, однако, США заставляют союзников покупать своё вооружение.

Ранее компания «Греческие оборонные системы» (Hellenic Defense Systems, EAS) заинтересовалась участием в европейской программе производства снарядов калибра 155 мм для поддержки Украины и пополнения национальных запасов стран ЕС. Для запуска новой производственной линии на заводе в Лаврио потребуются время и деньги, которых нет, поэтому компания ищет партнёров среди международных производителей для выполнения первого этапа.

В конце июля в южном пригороде греческой столицы — городе Глифаде прошла акция протеста с требованиями восстановить партнерские отношения Греции с Россией и не помогать Украине. Собравшиеся обвинили власти Украины в грабеже европейской помощи и диктатуре. Они также потребовали от руководства Греции начать дружить с Россией и перестать сотрудничать с НАТО.