Москва, 25 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. К концу года Министерство энергетики завершит подготовку Энергетической стратегии России до 2050 года, сообщил 25 августа журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года», — сказал Шульгинов.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 июня 2020 года подписал распоряжение об утверждении Энергетической стратегии России до 2035 года.

Она предполагает снижение зависимости экономики страны от топливно-энергетического комплекса за счёт опережающего развития инновационных малоэнергоёмких секторов и реализации технологического потенциала энергосбережения.

В новой энергетической стратегии Минэнерго учтёт произошедшие за время принятия прежней стратегии изменения, в том числе касающиеся финансовых условий существования российского топливно-энергетического комплекса, логистики, инфраструктурных возможностей.

В апреле Госдума порекомендовала Минэнерго ускорить работу над ЭС-2050 г. В принятом Госдумой постановлении отмечалось, что необходимо снижать зависимость ТЭК от импорта оборудования, комплектующих и ПО иностранного производства.