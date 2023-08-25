Москва, 25 августа, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Валерия Башкирова, сбившая в 2021 году на пешеходном переходе троих детей, освободилась из колонии 25 августа условно-досрочно, следует из материалов дел Скопинского районного суда Рязанской области.

Соцсети Валерия Башкирова

«Результат рассмотрения <…> Удовлетворено», — говорится в картотеке дела.

Материалы дела поступили в суд 19 июня, а 2 августа ходатайство удовлетворили. В силу оно вступило 18 августа.

Солнцевский суд Москвы приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения за автомобильную аварию, в которой погибли двое детей. Суд постановил взыскать с женщины 4 млн рублей по искам потерпевших.

ДТП произошло 16 июля 2021 года на улице Авиаторов. Башкирова, находясь за рулём автомобиля «Мазда», сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых, трёх и пяти лет, скончались в больнице. Третий пострадавший, девятимесячный малыш, получил травмы.

В ноябре 2021 года Башкирова обжаловала приговор.