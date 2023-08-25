Берлин, 25 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Власти Германии могли получить предупреждение о подготовке диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северных поток — 2», но проигнорировали его и не приняли дополнительные меры защиты. Об этом говорится в материале, опубликованном 25 августа немецким телеканалом ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, военная разведка Нидерландов получила данные, что шесть человек, якобы связанные с Украиной, готовятся взорвать трубопроводы в июне 2022 года. Разведчики сообщили об этом ЦРУ, а те, по данным журналистов, Федеральной разведывательной службе Германии.

«Поскольку упомянутый информатором временной интервал прошёл без нападения, Германия не приняла никаких дополнительных мер по защите трубопровода в 2022 году», — говорится в публикации.

Телеканал отметил, что, если подтвердится причастность к теракту Украины, властям в Берлине придётся объяснять населению, почему они продолжают поддерживать Киев.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали 26 сентября 2022 года. Власти Швеции, заявив о необходимости сохранить конфиденциальность, отказались допускать к расследованию страны, кроме Германии и Дании. Президент России Владимир Путин назвал подрыв газопроводов террористическим актом.

Путин также заявил, что теракт на «Северных потоках» совершили на государственном уровне. Он назвал «полной чушью» заявления, что это была способна сделать некая проукраинская группировка. Президент также отметил, что теоретически в диверсии могли были заинтересованы США.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что есть данные о причастности англосаксов к подрывам «Северных потоков». Он также указал на то, что Россию не допускают к расследованию теракта.

В свою очередь, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джо Байдена. По его мнению, причиной для этого стало нежелание Германии отправлять на Украину новые партии вооружений.

Вскоре после многочисленных публикаций и данных о том, что именно США стоят за взрывом СП и СП-2, в западных СМИ появилась версия о якобы причастности некой проукраинской группировки к произошедшему.

15 июня политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что Запад пытается повесить на Киев ответственность за теракты на газопроводах. Эксперт не согласился с точкой зрения, что подобная политика Запада — реакция на безуспешность украинского наступления. Корнилов полагает, что Запад надеется уйти от ответственности за совершённый диверсионный акт — увести внимание мировой общественности от разоблачений Херша.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для США настал «очень удобный момент», ведь на руководство Украины сейчас можно повесить что угодно.