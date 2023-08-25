Искитим, Новосибирская область, 25 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Житель города Искитима в Новосибирской области подавился куском шашлыка на даче, после чего впал в кому и спустя две недели скончался. О его смерти 25 августа сообщили в пресс-службе районной больницы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как пишет портал SibMedia со ссылкой на врачей, причиной смерти 68-летнего пациента стал не шашлык — мужчина скончался в результате тяжёлых хронических заболеваний, а не перекрытия дыхательных путей куском мяса.

Отмечается, что инцидент произошёл 5 августа, когда мужчина пожарил шашлыки на даче, подавился куском мяса во время еды и начал задыхаться.

Ему на помощь пришёл сосед по даче, увидевший, что пенсионер задыхается и применивший прием Геймлиха для выталкивания куска шашлыка из дыхательных путей. Однако в результате инцидента 68-летний мужчина потерял сознание.

После этого пенсионеру сразу вызвали скорую помощь и доставили его в больницу. В медучреждении он впал в кому и через две недели — 20 августа — ушёл из жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая один из посетителей ресторана «Брудершафт» подавился куском мяса и умер. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

В начале июня в Ленобласти годовалый мальчик скончался из-за того, что подавился морковью. Ребёнка доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось.