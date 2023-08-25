Брюссель, 25 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В Бельгии скончался велогонщик команды Lotto Dstny Тейл де Декер, который получил серьёзные травмы на тренировке после столкновения с автомобилем. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе команды.

lottodstny. be Велогонщик Тейл де Декер

«С глубокой печалью мы вынуждены объявить о кончине нашего гонщика Тейла Де Декера», ― говорится в сообщении.

Спортсмену было 22 года. Несчастный случай произошёл 23 августа. Де Декер врезался в заднюю часть автомобиля, его доставили в больницу в Лире, где срочно прооперировали. Позже в тот же вечер его перевезли в университетскую больницу Антверпена.

Однако, несмотря на все усилия медицинского персонала учреждения, де Декер скончался, не приходя в сознание.

«Мы опустошены потерей нашего велогонщика. Тейл показал серьёзный прогресс в этом году, и мы верили в его потенциал. Переход в профессиональную команду был логичным выбором», — сказал генеральный директор команды Стефан Эло.

Он добавил, что спортсмена в клубе будут помнить как талантливого гонщика и дружелюбного парня.

Де Декер в 2023 году он одержал победу в гонке «Париж ― Рубе» среди спортсменов до 23 лет.