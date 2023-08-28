Москва, 28 августа, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП подготовила ежемесячный календарь предпринимателя, который поможет малому и среднему бизнесу ориентироваться в сроках платежей и отчетности. Сентябрь не предъявляет к малому и среднему бизнесу большого количества требований по уплате налогов или сборов и подаче отчетности. Большая часть обязательств предпринимателей приходится на вторую и третью декады месяца.

tigerlily713 Календарь

До 15 сентября организации и ИП, которые привлекают работников, должны уплатить страховые взносы в Социальный фонд России.

До 20 сентября импортеры товаров из стран ЕАЭС должны уплатить косвенные налоги и сдают декларацию в налоговую инспекцию.

До 25 сентября организации и ИП, привлекающие работников, направляют уведомление для единого налогового платежа о суммах НДФЛ и страховых взносах в налоговую инспекцию, а также сдают в налоговую персонифицированные сведения о физлицах. Кроме того, организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию. В свою очередь, организации и ИП на автоматизированной УСН платят налог.

До 28 сентября самозанятым необходимо уплатить налог НПД, а организациям и ИП, привлекающим работников, — уплатить за них НДФЛ и страховые взносы. К этой дате организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС. Также организации на ОСН платят аванс по налогу на прибыль, если они не платят их поквартально.

Календарь предпринимателя также доступен на Цифровой платформе МСП. РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлет напоминания на электронную почту.