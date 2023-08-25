Сан-Диего, США, 25 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F-18 Вооружённых сил США. Самолёт рухнул возле авиабазы американской морской пехоты Мирамар в Сан-Диего. Об этом сообщил телеканал Fox News.

US Navy/via Globallookpress.com

Авиапроисшествие произошло утром 25 августа в безлюдной местности. Власти установили местонахождение места крушения в восточном Мирамаре и ведут поиски пилота, который был единственным человеком на борту. Его судьба пока неизвестна. Также не сообщается о причинах крушения. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет.

В Пентагоне подтвердили факт происшествия. Расследование инцидента взяли на себя военные с базы морской пехоты Мирамар, где базировался истребитель.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль. О пострадавших ничего не известно. На кадрах видно, как на борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.

В начале мая американский истребитель F-16 упал на южнокорейской территории в ходе тренировочного полёта около крупной военной базы США Осан. Воздушное судно разбилось в сельской местности.