Москва, 25 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Крупные IT-компании в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью самостоятельного мониторинга деструктивного и запрещённого контента, а также отслеживания пользователей на предмет соответствия правилам регистрации. Так в беседе с ИА Регнум эксперт Лиги безопасного Интернета Никита Павлухин прокомментировал новые правила Евросоюза, направленные на борьбу с вредным влиянием социальных медиа на детей и подростков.

Иван Шилов ИА Регнум

В Евросоюзе с 25 августа вступили в силу новые правила, являющиеся частью Акта о цифровых услугах (DSA). Теперь крупнейшие платформы, такие как TikTok, Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории России) и YouTube обязаны открыть свои системы для проверки Еврокомиссии и доказать, что компании делают всё возможное, чтобы их продукты не наносили вред детям. Санкции за несоблюдение новых правил могут достигать 6% от глобального годового дохода компаний.

«IT-компании столкнутся с необходимостью мониторинга деструктивного, запрещённого и опасного контента, а также отслеживания зарегистрированных пользователей на предмет соответствия правилам регистрации, в данном случае — возраста», — отметил Павлухин.

Эксперт допустил, что некоторые платформы могут даже ограничить возможность регистрации пользователей младше 16 или 18 лет, если, например, введут дополнительную верификацию возраста через сторонние ресурсы или по фотографиям документов. При этом Павлухин счёл новое законодательство в Европе справедливым.

«Такие законы никак нельзя назвать излишними. Конечно, сейчас, с учетом масштаба социальных сетей и мессенджеров, добиться стопроцентного исполнения всех норм от компаний-владельцев будет затруднительно, однако это необходимая мера для контроля за доступом к тому или иному контенту, который может причинять вред», — поделился Павлухин.

В России уже действуют подобные законы, нацеленные на защиту детей от вредоносного контента. Это, например, закон о самоконтроле соцсетей, обязывающий площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправную информацию. Согласно документу, онлайн-площадки должны отслеживать противозаконные материалы, например, экстремизм, призывы к насилию и терроризму, порнографию, информацию о наркотиках и прочее.

Ранее председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула, что государственное участие в защите детей от интернет-угроз играет важную роль в формировании безопасной цифровой среды. При этом, по её мнению, не менее важным фактором является желание самих компаний работать в этой области, предлагая инструменты для обеспечения безопасности детей и подростков в инфопространстве.

В июле этого года Франция приняла новый закон, обязывающий платформы, такие как TikTok, верифицировать возраст своих пользователей и получать согласие родителей для регистрации лиц младше 15 лет.

В мае этого года сообщалось, что Госдума готовит законопроект о наказании за жестокие интернет-трансляции, и он находится в высокой степени готовности. В проекте документа была предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто проводит шокирующее шоу, и административная — для тех, кто финансово стимулирует издевательства над человеком или животным в прямом эфире.

А уже в августе стало известно, что «трэш-стримеров» смогут отключать от интернета, если на осенней сессии Госдума примет подготовленный комитетом Госдумы по молодёжной политике законопроект.