Пекин, 25 августа, 2023, 16:28 — ИА Регнум. На фоне становящегося всё более очевидным провала контрнаступления ВСУ всё больше жителей Украины пытаются уклоняться от призыва на военную службу. Об этом 25 августа сообщило китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Моральный дух значительно упал, и много молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях», — отмечается в статье.

Автор указал на большие потери ВСУ в зоне боевых действий и сильное сокращение населения Украины с начала конфликта. По оценке издания, украинская сторона в ходе конфликта потеряла не менее ста тысяч человек убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа экс-командующий объединёнными силами НАТО в Ираке и Афганистане, американский генерал в отставке Дэвид Петреус заявил, что Киев не намерен останавливаться после разгрома ВСУ и ведёт тотальную мобилизацию. Он уточнил, что украинская армия не может действовать, как действовали американские военные в Ираке, так как не имеет преимущества в воздухе.

Пред этим военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что у ВСУ не осталось человеческих резервов для мобилизации ещё 3 млн человек. По его словам, в последнее время наблюдается резкое старение украинских военнослужащих.