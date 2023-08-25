Санкт-Петербург, 25 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге палестинская журналистка Рания Дриди подверглась нападению во время прямого эфира. Об этом 25 августа сообщил портал 78.ru.

Кадр из видео Журналистка Рания Дриди

Корреспондентка Al Jazeera Arabic вела включение с улицы Зольной, когда к ней подошёл нетрезвый мужчина и ударил её по голове, попытавшись сломать при этом и оборудование.

Журналистке удалось сфотографировать злоумышленника, перед тем как он сбежал. На место произошедшего прибыли бригада медиков и полиция.

С места происшествия женщину доставили в Александровскую больницу, где у неё диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, сообщил ТАСС.

О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию. Сотрудники полиции принимают меры к поиску и задержанию нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа нападению подверглись журналисты программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» во время съёмок сюжета о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской в Москве. Двое мужчин, которые в это время находились в квартире, попытались помешать репортёрам и напали на них.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. 19 августа по решению суда двух нападавших отправили под стражу.

В июле злоумышленники совершили нападение на корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину в Чечне. О произошедшем проинформировали президента России Владимира Путина.