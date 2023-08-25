Нью-Дели, 25 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований (ISRO) показала видео выхода лунохода «Прагьян» на поверхность Луны. Запись с камеры посадочного модуля опубликовали в пятницу, 25 августа в соцсети X (ранее Twitter).

Кадр из видео

«Можно увидеть, как луноход «Чандраяна-3» спускается с посадочного модуля на поверхность Луны», — говорится в публикации.

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На видеозаписи запечатлён момент, как луноход съезжает по трапу посадочного модуля на поверхность спутника Земли. Видимый в кадре ландшафт — равнинный, с небольшими кратерами. Отмечается, что «Прагьян» будет изучать поверхность Луны через рентгеновский спектрометр альфа-частиц и определит таким образом элементный состав лунного грунта и горных пород.

Индия 23 августа совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Станция включает посадочный и двигательный модули, а также луноход. Президент России Владимир Путин поздравил власти Индии с успешной посадкой станции.

Луноход «Прагьян» («познание», «мудрость») проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией «Чандраян-1» поиски воды на спутнике Земли.