Москва, 25 августа, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 17 августа поднялся до отметки 95 рублей. Это 25 августа следует из данных торговой площадки.

Известия/Сергей Коньков

По состоянию на 16:07 мск за доллар давали 95 рублей (+0,14%), а к 16:12 — 95,02 рубля (+0,17%).

Параллельно курс евро увеличился на 0,16% — до 102,82 рубля, а цена юаня возросла на 0,41%, — до 13,025 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа стало известно, что курс юаня впервые с 17 августа превысил отметку 13 рублей. Цена юаня в ходе торгов возрастала на 0,82% — до 13,005 рубля. Затем курс несколько стабилизировался на отметке 12,99 рубля. В это же время курс доллара увеличивался на 0,44% — до 94,67 рубля, а евро подорожал на 0,38% — до 102,9 рубля.

21 августа доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с ИА Регнум отметила, что если Центробанк понизит ключевую ставку, курс доллара вновь поднимется до 100 рублей. По её мнению, сейчас имеется только небольшая стабилизация курсов валют.