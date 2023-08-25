В Смоленской области 10-летний мальчик погиб от удара током
Смоленск, 25 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Четвероклассник погиб, предварительно, от удара током в подъезде одного из домов в Смоленской области, сообщил источник РЕН ТВ.
РИА Новости/ Кирилл Каллиников
«Тело 10-летнего мальчика лежало возле электрощита», — рассказал источник.
Инцидент произошёл в посёлке Авторемзавод. Местные жители обнаружили труп ребёнка 23 августа и сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Погибший школьник приехал в Смоленскую область к бабушке на каникулы.
По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты выясняют причину смерти ребёнка.