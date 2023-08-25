Смоленск, 25 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Четвероклассник погиб, предварительно, от удара током в подъезде одного из домов в Смоленской области, сообщил источник РЕН ТВ.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Тело 10-летнего мальчика лежало возле электрощита», — рассказал источник.

Инцидент произошёл в посёлке Авторемзавод. Местные жители обнаружили труп ребёнка 23 августа и сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Погибший школьник приехал в Смоленскую область к бабушке на каникулы.

По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело. Следователи и криминалисты выясняют причину смерти ребёнка.