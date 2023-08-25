Иркутск, 25 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков с рабочим визитом прибыл в Иркутск, где провел ряд встреч и принял участие в праздновании Дня шахтера.

Пресс-служба Социального фонда России Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков вручил ключи от специально адаптированных автомобилей жителям Иркутской области, пострадавшим на производстве

Рабочую программу Сергей Чирков начал с важного события — вручения ключей от специально адаптированных автомобилей трем жителям области, пострадавшим на производстве. Каждый автомобиль оборудован устройствами ручного управления и индивидуально настроен с учетом особенностей здоровья и физических возможностей водителя. Эта мера поддержки Социального фонда — часть медицинской, социальной и профессиональной реабилитации тех, кто получил травмы на производстве.

Глава фонда в рамках деловой поездки встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Они подписали соглашение о сотрудничестве, которое, по словам Чиркова, поможет повысить оперативность и качество оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приангарья.

На территории Приангарья активно развивается угледобывающая и горная промышленность, регион является крупнейшим производителем и потребителем угля. Совместно с губернатором председатель Социального фонда принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня шахтера. Сергей Чирков поздравил горняков с профессиональным праздником и вручил благодарности отличившимся представителям местных предприятий.

«Вы задаете высокую планку профессионализма, — отметил глава Соцфонда, поздравляя шахтеров. — Мы признательны вам за вклад в такое важное для государства дело. Пусть недра щедро одаривают добычей, работа дается легче и здоровье сохраняется на долгие годы».

Сергей Чирков также отметил, что в Иркутской области более 10 тысяч специалистов получают шахтерскую пенсию и более 500 человек — поддержку в связи с профессиональными заболеваниями. Социальный фонд оказывает необходимую помощь профессионалам горнодобывающей отрасли, принимает меры для создания безопасных условий труда, обеспечивает пенсиями и положенными доплатами.

Рабочая поездка председателя фонда завершилась посещением регионального филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и рядом рабочих совещаний с губернатором и представителями правительства области.