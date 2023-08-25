Запорожская область, 25 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Село Работино Запорожской области осталось только на карте, заявил 25 августа врио главы региона Евгений Балицкий на Первом канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Работина не существует. Это только нанесённый на карту населённый пункт, а в природе больше такого населённого пункта нет», — заявил Балицкий.

На территории села шли ожесточённые бои и в результате в населённом пункте остались только разрушенные конструкции и остовы от разбитых взрывами домов, сообщил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 25 августа заявил, что российские военные уничтожили 24 августа в районе Работино полевой склад боеприпасов ВСУ.

Днём ранее в Работино и селе Успеновка российские военные отразили пять атак ВСУ, 22 августа в Работино ВС РФ отразили четыре атаки. При этом военные применяли артиллерийские снаряда, в отражении атак участвовала авиация.

25 августа Балицкий заявил об огромных потерях ВСУ в Запорожском области: помимо Работино, такая ситуация наблюдается в сёлах Урожайном, Старомайорском, в Щербаках.

По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, с конца июля ВСУ потеряли в районе Работино более тысячи военных.