Москва, 25 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 25 августа указ о назначении Министерства экономического развития головным органом, координирующим внешнеэкономические связи субъектов страны.

РИА Новости/Михаил Метцель Владимир Путин

Отмечается, что решение приняли для усиления координации соответствующих связей. В соответствии с документом, министерству поручили следить за соблюдением в процессе внешнеэкономических контактов регионов единства государственной политики. Помимо этого, ведомство займётся регулированием работы органов власти в процессе продвижения региональных интересов России при международных контактах.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Минэкономразвития заявило, что новые регионы России обладают мощным экономическим потенциалом. Отмечалось, что благодаря их воссоединению со страной, прирост в металлургии может составить 20%, в угле — 6%, по зерну — более чем 10%. В ведомстве добавили, что для новых регионов разработают госпрограмму по модернизации и развитию инфраструктуры.

Позднее министр экономического развития Максим Решетников заявил об усилении роли малого и среднего предпринимательства в структурной перестройке российской экономики. Как подчеркнул министр, страна вошла в число лидеров по показателю числа субъектов предпринимательства на тысячу человек населения в сравнении с другими странами.